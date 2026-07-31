Ρονάλντο-Τζορτζίνα: Τα δαχτυλίδια και οι φήμες γάμου στην Πορτογαλία

Νέα σενάρια για επικείμενο γάμο πυροδότησαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, καθώς εμφανίστηκαν να φορούν τεράστια ασορτί διαμαντένια δαχτυλίδια. Για την ακρίβεια… κοτρόνες!

Το ζευγάρι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι πρόκειται να παντρευτεί το Σάββατο στην Πορτογαλία, χωρίς πάντως να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις σχετικές πληροφορίες.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την επιβίβασή της σε ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στις φωτογραφίες, οι δυο τους φορούν μεγάλα διαμαντένια δαχτυλίδια, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα σχετικά με το εάν προετοιμάζονται για τον γάμο τους.

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί και την Τρίτη, κατά την επιβίβασή του στην πολυτελή θαλαμηγό του ποδοσφαιριστή στη Μαγιόρκα, έχοντας και πάλι σε κοινή θέα τα εντυπωσιακά κοσμήματα.

Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο γάμος ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Quinta da Regaleira, το ιστορικό κτήμα που βρίσκεται στη Σίντρα. Ωστόσο, το κτήμα φαίνεται ότι θα παραμείνει ανοικτό στο κοινό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στοιχείο που δημιουργεί αμφιβολίες για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων. Ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έχουν σχολιάσει δημόσια τις φήμες.

Georgina Rodríguez and Cristiano Ronaldo show off huge matching diamond rings on private jet as they are dogged by rumours they will marry in Portugal this weekend https://t.co/d2pW6pmvCL — Daily Mail (@DailyMail) July 31, 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι σχεδίαζε να παντρευτεί την Τζορτζίνα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν, είχε εκφράσει την επιθυμία να φτάσει στον γάμο του έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο. «Θα την παντρευτώ επειδή πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο», είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.