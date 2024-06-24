Ανοικτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Λορέν Μορόν στον Άρη.

Ο Ισπανός επιθετικός, μετά τις διακοπές που έκανε με τον Ρόναλντ Ματαρίτα στην Κόστα Ρίκα, επέστρεψε στην πατρίδα του και η εκεί παρουσία του πιθανότατα να δρομολογήσει εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του.

Οι Θεσσαλονικείς, από τη μεριά τους, περιμένουν τόσο τον ποδοσφαιριστή όσο και την Μπέτις, μήπως ενημερώσουν για την ύπαρξη κάποιας πρότασης που θα μπορούσε να συζητηθεί ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Έχοντας συμβόλαιο και τη νέα σεζόν ο 30χρονος επιθετικό πιθανότατα να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και για βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, εκτός κι αν του δοθεί εξτρά άδεια. Κάτι που ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο και θα φανεί στις επόμενες ημέρες.

Πάντως, οι «κίτρινοι» φέρονται να είναι ικανοποιημένοι αν φτάσει στα χέρια τους μία πρόταση πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη, με την Μπέτις να διατηρεί ένα ποσοστό από ενδεχόμενη πώλησή του.

