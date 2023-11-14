Παναθηναϊκός: «Πού ήταν πέρυσι πού είναι φέτος»

Ο Παναθηναϊκός πέρυσι είχε μια διαφορά 10 πόντων από τον δεύτερο στο πρωτάθλημα.

Αν και φέτος έχει μόλις 4 πόντους διαφορά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως και δύο σκαλοπάτια καλύτερος σε σχέση με πέρυσι, τόσο στον τρόπο παιχνιδιού που παίζει η ομάδα του Ιβάν Γιόβανοβιτς όσο και στα στατιστικά που παρουσιάζονται μέσω της Opta.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.