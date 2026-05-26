Η ώρα της πρεμιέρας έφτασε για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη στο φετινό Roland Garros, με τους δύο κορυφαίους Έλληνες τενίστες να αγωνίζονται την Τρίτη (26/05) για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντρ Μίλερ στο Philippe Chatrier, στο δεύτερο παιχνίδι του προγράμματος, κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να μπει στο court περίπου στις 14:30 με 15:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει θετική παράδοση απέναντι στον Μίλερ, καθώς μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, χωρίς να έχει γνωρίσει ήττα απέναντι στον Γάλλο.

Λίγο νωρίτερα θα κάνει πρεμιέρα και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία έχει σαφώς πιο απαιτητική αποστολή απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Court 6, επίσης ως δεύτερο παιχνίδι του προγράμματος, με ώρα έναρξης περίπου στις 13:30 με 14:00.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την Τσέχα στο χώμα, με τις δύο παίκτριες να έχουν από μία νίκη στις προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις σε σκληρή επιφάνεια.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει επίσης δυνατές αναμετρήσεις, με τους Γιανίκ Σίνερ, Κόκο Γκοφ, Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Ναόμι Οσάκα να κάνουν επίσης την εμφάνισή τους στα courts του Παρισιού.

