Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 102-99 στον τρίτο προημιτελικό (2-1 νίκες), συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης των play off της Greek Basketball League, με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός (2ος στη regular season) θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.

Και οι δύο σειρές ξεκινούν την Πέμπτη (28/5) και κρίνονται στις δύο νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off της Greek Basketball League:

Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου

T-Center: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, 18:00

ΣΕΦ: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 20:15

Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου

PAOK Sports Arena: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 15:00

SUNEL Arena: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 17:00

Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου

T-Center: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΣΕΦ: Ολυμπιακός-ΑΕΚ

*Οι ώρες θα οριστούν από τη διοργανώτρια αρχή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ

Game 1: 3 Ιουνίου - 21:00

Game 2: 5 Ιουνίου - 21:00

Game 3: 8 Ιουνίου - 21:00

Game 4*: 10 Ιουνίου - 21:00

Game 5*: 13 Ιουνίου - 21:00

*Αν χρειαστεί

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

