Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 102-99 στον τρίτο προημιτελικό (2-1 νίκες), συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης των play off της Greek Basketball League, με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός (2ος στη regular season) θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
Και οι δύο σειρές ξεκινούν την Πέμπτη (28/5) και κρίνονται στις δύο νίκες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off της Greek Basketball League:
Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου
T-Center: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, 18:00
ΣΕΦ: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 20:15
Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου
PAOK Sports Arena: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 15:00
SUNEL Arena: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 17:00
Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου
T-Center: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
ΣΕΦ: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
*Οι ώρες θα οριστούν από τη διοργανώτρια αρχή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ
Game 1: 3 Ιουνίου - 21:00
Game 2: 5 Ιουνίου - 21:00
Game 3: 8 Ιουνίου - 21:00
Game 4*: 10 Ιουνίου - 21:00
Game 5*: 13 Ιουνίου - 21:00
*Αν χρειαστεί
