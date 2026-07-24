«Ζω Καλά»: Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ - Καλεσμένη η Μαρία Ηλιάκη

Το σάκχαρο στο αίμα μας ανεβοκατεβαίνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ότι κάποιος βρίσκεται στον διαβήτη ή στον προδιαβήτη. Ωστόσο, είναι μία κατάσταση που αν ξεφύγει, καλό είναι να την αναγνωρίσουμε έγκαιρα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε ή και να αποκλείσουμε την πιθανότητα να εμφανίσουμε μία χρόνια νόσο, που σχετίζεται με την αυξημένη γλυκόζη στον οργανισμό.

Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη, η οποία μιλάει για τη διαταραχή στη γλυκόζη που εμφάνισε.

Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τις τροφικές δηλητηριάσεις του καλοκαιριού και για την ενυδάτωση του δέρματος.

«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

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