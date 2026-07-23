Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, έπειτα από αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έξω από κατοικία στο νησί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μεταδίδει το cyclades24.gr, περίπου στις 17:20 η 40χρονη μετέβη σε συγκεκριμένο σπίτι, έχοντας, κατά τις ίδιες πηγές, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Αφού χτύπησε το κουδούνι, την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους.

Λίγες στιγμές αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι.

Κατέρρευσε στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί

Μετά τον τραυματισμό της, η 40χρονη φέρεται να προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο τρέχοντας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς το μέρος της.

Η γυναίκα, έχοντας διανύσει μικρή απόσταση, κατέρρευσε. Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Σύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δύο προσαγωγές – Εξελίξεις στην υπόθεση

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού που βρισκόταν στην κατοικία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Οι δύο προσαχθέντες καταθέτουν στην Ασφάλεια, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Κατά τους ισχυρισμούς του ζευγαριού, η 40χρονη έφτασε στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι και κινήθηκε εναντίον τους. Οι ίδιοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι αντέδρασαν ευρισκόμενοι σε άμυνα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συγκεντρώνουν μαρτυρίες και στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

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