Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 14.00 σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης του δήμου Σουφλίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, με τη συνδρομή από αέρος τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών κι ενός ελικοπτέρου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Πηγή: skai.gr

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