Η πρόεδρος του Μεξικού ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026, μετά την άρνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στους παίκτες να διαμείνουν στο έδαφός τους.

Η ιρανική ομάδα θα μένει στο Μεξικό και θα μεταβαίνει στις ΗΠΑ μόνο για τη διεξαγωγή των αγώνων, εξήγησε η Κλαούντια Σέινμπαουμ. Η ίδια ανέφερε πως η FIFA προσέγγισε την κυβέρνησή της, αφού οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι δεν επιθυμούσαν την παραμονή του Ιράν στη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

«Δεν έχουμε κανέναν λόγο να τους στερήσουμε τη δυνατότητα να μείνουν στο Μεξικό», δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, το Βέλγιο επίσης στο Λος Άντζελες στις 21 Ιουνίου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο τόνισε πως δεν θεωρεί πως η ιρανική ομάδα πρέπει να βρίσκεται στις ΗΠΑ «για τη δική τους ζωή και ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο Μεχντί Τατζ, επικεφαλής της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δήλωσε το Σάββατο ότι η βάση της ομάδας θα μεταφερθεί από την Αριζόνα στη μεξικανική παραμεθόρια πόλη Τιχουάνα κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Ο Τατζ πρόσθεσε πως η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει στο να αποφευχθούν επιπλοκές σχετικά με τις βίζες, ενώ η αποστολή θα πετάξει απευθείας προς το Μεξικό με την Iran Air.

Τα σχέδια του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή πυροδότησε έντονες εικασίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο τουρνουά. Τον Απρίλιο, ο απεσταλμένος του Τραμπ για τις παγκόσμιες συνεργασίες, Πάολο Ζαμπόλι, πρότεινε να αντικατασταθεί το Ιράν από την Ιταλία, προκαλώντας την αρνητική αντίδραση τόσο των Ιταλών αξιωματούχων όσο και της FIFA.

Σημειώνεται πως το Ιράν προκρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε Μουντιάλ, καταλαμβάνοντας πέρυσι την πρώτη θέση στον όμιλό του, στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών.

Πηγή: skai.gr

