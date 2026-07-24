Ομπράντοβιτς: «Θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει - Να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί εδώ και λίγο καιρό τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για το «τριφύλλι».

Ο Σέρβος προπονητής μέσα από δηλώσεις του, τις οποίες δημοσίευσε η ΚΑΕ, στάθηκε στο τι θέλει από τους παίκτες του στο παρκέ, τονίζοντας πως το σημαντικότερο για εκείνον είναι η ομάδα του να παλεύει, και στο τέλος της ημέρας ο κόσμος που ήρθε να τους δει να είναι περήφανος για αυτούς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Έχετε πει πολλές φορές πως το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Κοιτάζοντας μόνο το παρόν και αυτή τη νέα αρχή, τι θα σας έκανε στο τέλος κάθε χρονιάς να κοιτάξετε πίσω και να πείτε τα καταφέραμε; Το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά. Θέλω να βλέπω μία ομάδα που θα παλεύει. Θέλω μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο».

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