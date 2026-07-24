Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία στη Σύρο.

Οι δύο προσαχθέντες, ένα ζευγάρι που βρισκόταν στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Για την υπόθεση μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία τόνισε ότι οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς υπάρχει μόνο η εκδοχή των δύο κατηγορουμένων.

«Ουσιαστικά, η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει, αφού δεν είναι πλέον στη ζωή», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 40χρονη έφτασε στην κατοικία τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ ισχυρίζονται πως κρατούσε μαχαίρι.

«Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν φορούσε τα ρούχα της εργασίας της ή αν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με χειρουργική μάσκα, όπως αναφέρει το ζευγάρι. Το αν είχε μαζί της μαχαίρι είναι κάτι που θα διαπιστωθεί εργαστηριακά», σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου στις 17:20, η 40χρονη μετέβη σε συγκεκριμένη κατοικία στη Σύρο. Εκεί φέρεται να είχε έντονη λογομαχία με τη γυναίκα που άνοιξε την πόρτα, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγός της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, και υπό συνθήκες που διερευνώνται, η 40χρονη τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά μέσα στην κατοικία και στη συνέχεια δέχθηκε νέα επίθεση εκτός αυτής.

«Υπάρχουν αναφορές ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι, κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και με άλλα αντικείμενα», είπε.

Η 40χρονη επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά. Διασώστες του ΕΚΑΒ τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Αναζητούν το μαχαίρι και βιντεοληπτικό υλικό

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε ότι οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όσο και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

«Το μαχαίρι αναζητείται από την αστυνομία, όπως αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς έφτασε η γυναίκα στην οικία του ζευγαριού και τι συνέβη στη συνέχεια», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε η 40χρονη.

«Πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε η γυναίκα και κατέληξε», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες έχουν ήδη δώσει τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι η 40χρονη εισήλθε στην οικία τους και τους επιτέθηκε.

«Έχουν αναφέρει κάποια πράγματα στην αστυνομία οι δύο κατηγορούμενοι, χωρίς όμως να εξηγείται ακόμη, με αντικειμενικά στοιχεία, για ποιον λόγο η γυναίκα έφτασε στην οικία και τι ακριβώς προηγήθηκε. Για τον λόγο αυτό αναζητούμε βιντεοληπτικό υλικό και πρόσθετες μαρτυρίες», κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

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