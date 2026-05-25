Με πολλές αλλαγές και αρκετούς παίκτες από την Κ19 απαρτίζεται η αποστολή της Εθνικής Ιταλίας για την επερχόμενη φιλική αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδος.

Ελλάδα και Ιταλία έχασαν το τρένο για την τελική φάση του Μουντιάλ του 2026, που θα πραγματοποιηθεί σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, με τις δύο ομάδες να προγραμματίζουν φιλικές αναμετρήσεις στο ξεκίνημα του Ιουνίου, ώστε οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί να δοκιμάσουν νέα πράγματα, διατηρώντας σε εγρήγορση τους διεθνείς τους.

Η Ιταλία έχει αλλάξει σελίδα, με τον Τζενάρο Γκατούζο να αποτελεί ήδη παρελθόν από την εθνική ομάδα και τον Σίλβιο Μπαλντίνι να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.

Για την αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου η Ιταλία θα δείξει μία εντελώς διαφορετική εικόνα με την αποστολή της να έχει ριζικές αλλαγές.

