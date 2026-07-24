Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι Αρχές, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προσανατολίζονται στο σενάριο της απόπειρας ληστείας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, όπως αυτό που είχε αρχικά εξεταστεί σχετικά με οικονομική διαφορά ή ενοίκια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την πλευρά της Αστυνομίας αναμένεται να συλληφθεί μόνο ο άνδρας από το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ η γυναίκα δεν αναμένεται, προς το παρόν, να συλληφθεί.

Το ζευγάρι φέρεται να γνώριζε τη 40χρονη από την περιοχή, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν είχε μαζί της φιλική σχέση.

Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο βίντεο αποτυπώνεται η 40χρονη διασώστρια να προσεγγίζει την κατοικία του ζευγαριού. Φέρεται να φοράει full face κάλυψη, γυαλιά και γάντια, ενώ δεν φορά τη στολή εργασίας της, παρά μόνο το παντελόνι της.

Στο υλικό φαίνεται να παραμένει για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κρατά μαχαίρι την ώρα που βρίσκεται στην είσοδο της κατοικίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα τους επιτέθηκε, ενώ αναφέρουν πως η 40χρονη τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα του ζευγαριού στο χέρι. Ο άνδρας, σύμφωνα με την εκδοχή τους, άκουσε τις φωνές, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη συνέχεια στη 40χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το περιστατικό μέσα στην κατοικία, η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο φέρεται να την καταδίωξαν στον δρόμο, φωνάζοντας «βοήθεια, είναι κλέφτρα».

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: «Υπάρχει μόνο η εκδοχή των κατηγορουμένων»

Για την υπόθεση μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας ότι οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο η εκδοχή των δύο κατηγορουμένων.

«Ουσιαστικά, η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει, αφού δεν είναι πλέον στη ζωή», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 40χρονη έφτασε στην κατοικία τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και ότι κρατούσε μαχαίρι.

«Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν φορούσε τα ρούχα της εργασίας της ή αν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με χειρουργική μάσκα, όπως αναφέρει το ζευγάρι. Το αν είχε μαζί της μαχαίρι είναι κάτι που θα διαπιστωθεί εργαστηριακά», σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου στις 17:20, η 40χρονη μετέβη στη συγκεκριμένη κατοικία στη Σύρο.

Εκεί φέρεται να υπήρξε έντονη λογομαχία με τη γυναίκα που άνοιξε την πόρτα, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγός της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 40χρονη τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά μέσα στην κατοικία και στη συνέχεια δέχθηκε νέα επίθεση εκτός αυτής.

«Υπάρχουν αναφορές ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι, κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και με άλλα αντικείμενα», είπε.

Η 40χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από την κατοικία. Μεταφέρθηκε από συναδέλφους της στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα, αναζητώντας τόσο το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όσο και πρόσθετο βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

«Το μαχαίρι αναζητείται από την αστυνομία, όπως αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς έφτασε η γυναίκα στην οικία του ζευγαριού και τι συνέβη στη συνέχεια», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τον τρόπο και την έκταση των τραυμάτων.

«Πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε η γυναίκα και κατέληξε», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη δώσει τη δική τους εκδοχή στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι η 40χρονη εισήλθε στην οικία τους και τους επιτέθηκε. Η Αστυνομία, ωστόσο, συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσει τι ακριβώς προηγήθηκε και ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

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