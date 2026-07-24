Η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε και ακινητοποίησε αυτοκίνητο με δύο επιβάτες - αμφότεροι συνελήφθησαν - που μετέφερε μια εκρηκτική βόμβα, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, κατευθυνόταν προς τη Βόρεια Ιρλανδία με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης κατά δραστηριοτήτων αποσχιστικών Ρεπουμπλικανών την Τετάρτη, ενώ οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές δύο ημέρες αργότερα.

Ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας (Garda), Τζάστιν Κέλι, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν πλήρως συναρμολογημένο εκρηκτικό μηχανισμό, χαρακτηρίζοντας την κατάσχεση «εξαιρετικά σημαντική».

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο N2, κοντά στην πόλη Κάρικμακρος της κομητείας Μόναχαν, περίπου στις 15:00 τοπική ώρα την Τετάρτη. Μια γυναίκα περίπου 20 ετών, που οδηγούσε το όχημα, συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ αργότερα συνελήφθη και ένας άνδρας περίπου 40 ετών.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας RTÉ, πηγές της Garda ανέφεραν ότι η βόμβα περιείχε μονάδα τροφοδοσίας, πυροκροτητή και εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο μηχανισμός προοριζόταν να τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο και να χρησιμοποιηθεί σε επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην κομητεία Τίπερερι, ο Κέλι δήλωσε:

«Κάθε κατάσχεση αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι υπάρχει μια μικρή μειοψηφία αποσχιστικών Ρεπουμπλικανών που δεν αποδέχθηκε τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν παρέδωσαν τα όπλα και τα εκρηκτικά τους ούτε συμμετείχαν στη διαδικασία αφοπλισμού. Πρόκειται για μια απειλή που θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε για αρκετό καιρό ακόμη. Είναι μια μικρή ομάδα ατόμων που θα χαρακτήριζα ριζοσπαστικοποιημένους Ρεπουμπλικανούς».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «δεν επρόκειτο απλώς για εξαρτήματα ή μεμονωμένα κομμάτια. Ήταν ένας ολοκληρωμένος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Η επιχείρηση βασίστηκε σε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας και διαθέτουμε στοιχεία σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται.»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, χαρακτήρισε την υπόθεση πολύ ανησυχητική: «Αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή από τη δράση αποσχιστικών Ρεπουμπλικανών. Είναι ενθαρρυντικό ότι η Garda κατάφερε να συλλάβει τους υπόπτους. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξουδετερώθηκε και αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που απέτρεψαν έναν πραγματικό κίνδυνο για το κοινό. Αν οι ύποπτοι δεν είχαν συλληφθεί, θα είχε διαπραχθεί μια πολύ σοβαρή εγκληματική ενέργεια».

Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία στη βρετανική κυβέρνηση, σερ Κρις Μπράιαντ, ευχαρίστησε την ιρλανδική αστυνομία για την «ταχεία και αποφασιστική δράση» της.

«Η αναχαίτιση μιας τόσο επικίνδυνης βόμβας αναμφίβολα έσωσε ζωές και προστάτευσε τις κοινότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων. Η στενή διασυνοριακή συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας παραμένει ζωτικής σημασίας.»

Από την πλευρά του, ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), Ντέιβι Μπεκ, χαιρέτισε τη σημαντική κατάσχεση και τις συλλήψεις, επισημαίνοντας ότι οι δύο αστυνομικές δυνάμεις συνεργάζονται καθημερινά.

«Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει την κοινή μας δέσμευση να αντιμετωπίσουμε την απειλή που συνιστούν οι βίαιες αποσχιστικές ρεπουμπλικανικές οργανώσεις και να διατηρήσουμε τις κοινότητες ασφαλείς», δήλωσε.

Οι αποσχιστικοί Ρεπουμπλικάνοι, ο IRA και η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής

Κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών των Ταραχών (The Troubles), κυρίως τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όπλα και εκρηκτικά μεταφέρονταν συχνά λαθραία από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας προς τη Βόρεια Ιρλανδία. Το Κάρικμακρος απέχει περίπου 11 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με τα χωριά Κάλαβιλ και Κρόσμαγκλεν να είναι τα πλησιέστερα στη Βόρεια Ιρλανδία. «Δόξα τω Θεώ, η βόμβα βρέθηκε πριν εκραγεί», είπε ένας κάτοικος. «Προφανώς υπήρξε κάποια πληροφορία ότι το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς αυτή την περιοχή.»

Ο όρος «αποσχιστικοί Ρεπουμπλικανοί» αναφέρεται σε διάφορες οργανώσεις και άτομα που δεν αποδέχονται τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, η οποία έθεσε τέλος στη μεγαλύτερη περίοδο βίας των Ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Προσωρινός IRA, η κυριότερη ένοπλη ρεπουμπλικανική οργάνωση κατά τη διάρκεια των Ταραχών, κήρυξε κατάπαυση του πυρός πριν από τη συμφωνία και τερμάτισε επισήμως την ένοπλη εκστρατεία του το 2005. Οι αποσχιστικές οργανώσεις προέκυψαν από διασπάσεις του Προσωρινού IRA κατά τις δεκαετίες του 1980, του 1990 και του 2000. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Continuity IRA και ο New IRA.

Αν και είναι πολύ μικρότερες από τον Προσωρινό IRA, εξακολουθούν να διαθέτουν οπλισμό υψηλής ισχύος και έχουν χρησιμοποιήσει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και όλμους σε επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

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