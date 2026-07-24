Στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας μέχρι το 2030 θα βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι ενδεχομένως αυτή η δουλειά να είναι η κορύφωση της καριέρας του.

«Είναι τεράστια τιμή για μένα αυτή η δουλειά και πληρώνομαι πολύ καλά γι' αυτό. Όμως, από τη στιγμή που δεν θα με θέλετε πια, θα το πείτε και εγώ θα φύγω. Χωρίς καμία αντίρρηση. Αν αύριο πείτε: "Αυτός είναι άχρηστος", θα φύγω. Βέβαια, δεν αρκεί να το πει ένας. Πρέπει να είναι περισσότεροι, ένας μόνο δεν φτάνει. Και αν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πει: "Δεν συνεχίζουμε έτσι", τότε θα αποχωρήσω.

Αν συμπεριφερθείτε με τρόπο που δεν είναι σωστό και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, τότε επίσης θα φύγω. Το λέω ξεκάθαρα. Γιατί αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά, παρότι έχω δει πώς συμπεριφερθήκατε στον Γιούλιαν, παρότι έχω δει πώς φέρθηκαν κάποιοι στον Τούχελ, σε καταστάσεις όπου τελικά το μόνο που μετρά είναι η αγωνιστική επιτυχία. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπου ίσως τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Δεν χρειάζεται να με επαινείτε υπερβολικά όταν όλα πάνε καλά. Αυτό θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο. Κι όταν δεν πάνε καλά, είμαι απόλυτα πρόθυμος να δουλέψω για να τα βελτιώσω.

Το μόνο που ζητώ είναι να πιστέψετε ότι για μένα το θέμα αφορά αποκλειστικά την ουσία. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει κάποια επόμενη καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Δεν είναι ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, ή κάποιος άλλος σταθμός που περιμένω. Αυτή είναι, ιδανικά, η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, της ζωής μου, της επαγγελματικής μου πορείας. Θα δώσω τα πάντα, ό,τι έχω στη διάθεσή μου»

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