Το μέλλον του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης, με τον Λεάντρο Παρέδες να προχωρά σε μία αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Ο διεθνής μέσος της Μπόκα Τζούνιορς υποστήριξε πως ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» είχε ήδη αποφασίσει ότι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισπανία θα αποτελούσε την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο.

Μιλώντας στη μικτή ζώνη μετά τη νίκη της Μπόκα Τζούνιορς επί της Ο' Χίγκινς για το Copa Sudamericana, ο Παρέδες εξέφρασε την ελπίδα του να αλλάξει γνώμη ο 39χρονος σούπερ σταρ, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.

«Νομίζω ότι είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτός, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική ομάδα. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει. Θα είναι δική του απόφαση και, όποια κι αν είναι η επιλογή του, αν τον κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει και εμάς χαρούμενους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο Μέσι δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το αν σκοπεύει να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Ωστόσο, πριν από τον τελικό στο MetLife Stadium είχε πυροδοτήσει τα σχετικά σενάρια, αγωνιζόμενος με παπούτσια που έφεραν την επιγραφή «El Ultimo Tango» («Το Τελευταίο Τανγκό»), μια κίνηση που αρκετοί εξέλαβαν ως συμβολικό αποχαιρετισμό.

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