Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή, Ανθόφυτος Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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