Σύρος: Συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που μαχαίρωσε τη 41χρονη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση δολοφονίας μιας 41χρονης γυναίκας στη Σύρο.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, μετά τη σύλληψη του δράστη, ενός άνδρα 41 ετών, συνελήφθη και η 31χρονη σύζυγός του για συνέργεια.

Θύμα είναι μία διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι ζευγαριού.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ τους επιτέθηκε για να τους ληστέψει και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Τι δείχνουν τα βίντεο

Σε βίντεο, η 41χρονη φαίνεται όντως να προσεγγίζει το σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας ένα μαχαίρι και μια πλαστική σακούλα.

Στη συνέχεια φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι, αφού της άνοιξε την πόρτα η 31χρονη.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται (καθώς δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού) ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε στον εξωτερικό χώρο.

Ο άνδρας πέταξε μία γλάστρα και μία καρέκλα στη 41χρονη, η οποία τελικά έπεσε στον δρόμο αναίσθητη με τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη.

Πηγή: skai.gr

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