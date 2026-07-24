Καλλιθέα: Έγκυος 5 μηνών ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της

Ενας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Ιουλίου, περίπου στις 22:30, στην Καλλιθέα, όταν ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της γυναίκας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τη γρονθοκόπησε και τη χτύπησε επανειλημμένα με κλωτσιές, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη καισαρική τομή. Ωστόσο, το έμβρυο δεν επέζησε.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.

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