Το κυνήγι της αυτοδυναμίας κι ο παράγων Σαμαράς

της Δώρας Αντωνίου

Το στοίχημα της αυτοδυναμίας βάζει στο επίκεντρο της ρητορικής της η κυβέρνηση, με πρώτο στόχο την ενίσχυση της συσπείρωσης και τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων που στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν τη Ν.Δ. και τώρα εμφανίζονται αναποφάσιστοι ή ότι εξετάζουν άλλες πιθανές επιλογές.

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε, αυτή της Interview για το POLITIC, οι αναποφάσιστοι μετρήθηκαν στο 9% ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι θα επιλέξει κάποιο άλλο κόμμα από τα υφιστάμενα.

Θα μπορούσε να είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά;

Σίγουρα η προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό προβληματίζει το κυβερνών κόμμα, καθώς θα μπορούσε να του στερήσει ένα κρίσιμο τμήμα ψηφοφόρων και σε κάθε περίπτωση ασκεί πίεση. Στην ίδια δημοσκόπηση φάνηκε ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η δυναμική ενός κόμματος Σαμαράς.

Το 12% των ερωτηθέντων δήλωσε πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ αν αθροιστεί το ποσοστό και εκείνων που το θεωρούν λίγο πιθανό ή δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο, διαμορφώνεται μια δεξαμενή που φτάνει το 21%.

Το πρόβλημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι ότι όσο ο κ. Σαμαράς δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του και δεν προχωρά στην ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος, κίνηση που προεξοφλείται σχεδόν ως δεδομένη, δεν μπορεί να μπει στο κάδρο σαν πολιτικός αντίπαλος.

Η κυβέρνηση για την ώρα επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό. Είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από σχετική αναφορά του Αδωνι Γεωργιάδη, και συντηρείται στο προσκήνιο με δηλώσεις όπως αυτές του Γιώργου Βλάχου, που επανέφερε την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας. Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Το να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να εκληφθεί από τους ψηφοφόρους ως άλλοθι ότι μπορούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι σε συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, ψηφίζοντας το κόμμα Σαμαρά, εάν θεωρούν ότι ούτως ή άλλως η παράταξη θα συνεχίσει να κυβερνά, έστω και υπό μορφή συνεργασίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έσπευσε χθες να απορρίψει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. «Δεν μπορείς να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους οι οποίοι σε αποκαλούν μειοδότη στην εξωτερική πολιτική ή ότι ακολουθείς μια λάθος τακτική» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δε θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Προσέξτε, το να προσαρμόσεις την πολιτική σου επειδή οι πολίτες το ζητάνε, το να διορθώσεις λάθη, το να είσαι προσαρμοστικός στις συνθήκες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αλλά το να αλλάξεις ταυτοτικά θέματα της πολιτικής σου για την καρέκλα, τότε είσαι χαμένος από χέρι».

Μάλιστα, αφού τόνισε ότι η αυτοδυναμία είναι ο στόχος της πλειοψηφίας στις εκλογές, ανέφερε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας συζήτηση για συνεργασία θα μπορούσε να γίνει «με ένα ΠΑΣΟΚ όπως αυτό του κ. Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Επανήλθε, μάλιστα, στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον κ. Σαμαρά για να εκφράσει την ελπίδα ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική και η παραταξιακή συνείδηση και δε θα προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός στην ίδρυση κόμματος. Επανέλαβε, όμως, ότι «δεν μπορεί να συζητάμε για συγκυβέρνηση με έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, την έχει παρουσιάσει ως μειοδοτική, ενώ θεωρώ ότι είναι πιο αποτελεσματική στη σύγχρονη ιστορία της χώρας».

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