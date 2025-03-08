Τραγωδία στη Ρουμανία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο ποδοσφαιριστή

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Λούκα Μανολάτσε, στα 19 του, ένας από τους πιο ταλαντούχους Ρουμάνους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον όπως είχε χαρακτηρισθεί από τα ΜΜΕ της χώρας του.

Ο Μανολάτσε όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα έπασχε από μια ασθένεια η οποία δεν έχει γίνει γνωστή και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Ταργκοβίστε.

Τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατό του είχε αρχίσει να αισθάνεται έντονες ζαλάδες, και κόπωση.

Τα συμπτώματα αυτά επιδεινώνονταν συνεχώς με αποτέλεσμα να φτάσει σε ένα σημείο να χάσει για ένα διάστημα την όρασή του, βλέποντας τα πάντα… μαύρα.

Σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Μανολάτσε ήταν στο τηλέφωνο με τη μητέρα του… «Μητέρα, μητέρα… Δεν αντέχω άλλο. Λες να πεθαίνω;». Αυτές ήταν οι τελευταίες του κουβέντες.

Η μητέρα του μετέβη το γρηγορότερο δυνατό στο νοσοκομείο εκεί που της ανακοινώθηκε ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Στην αυτοψία που του έγινε διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από πνιγμό από τα γαστρικά υγρά του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.