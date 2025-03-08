Λογαριασμός
Ο Γιοκίτς έγραψε ιστορία - Το πρώτο 30-20-20 στο NBA

Ο Νίκολα Γιόκιτς έβαλε το όνομά του στο… βιβλίο με τα ιστορικά ρεκόρ του ΝΒΑ - Έγινε ο πρώτος που πέτυχε triple-double με 30-20-20  

Γιόκιτς

Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της… ιστορίας του ΝΒΑ ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Σανς πέτυχε triple-double με 31 πόντους, 21 ριμπάουντ και 22 ασίστ, το οποίο είναι το πρώτο στην ιστορία της λίγκας με +30 πόντους, +20 ριμπάουντ και +20 ασίστ.

Με την εμφάνιση αυτή δεν θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Έτσι οι Νάγκετς επικράτησαν 149-141 των Σανς σε ματς που έγινε τα ξημερώματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

