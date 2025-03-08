Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της… ιστορίας του ΝΒΑ ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Σανς πέτυχε triple-double με 31 πόντους, 21 ριμπάουντ και 22 ασίστ, το οποίο είναι το πρώτο στην ιστορία της λίγκας με +30 πόντους, +20 ριμπάουντ και +20 ασίστ.

NIKOLA JOKIĆ MAKES HISTORY 🚨



HIS 20TH ASSIST.



THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/TtkDibcd3o — NBA (@NBA) March 8, 2025

Με την εμφάνιση αυτή δεν θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Έτσι οι Νάγκετς επικράτησαν 149-141 των Σανς σε ματς που έγινε τα ξημερώματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

