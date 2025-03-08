«Δεν μου μοιάζεις εσύ... Είσαι άσχημος» - Ο Κριστιάνο τρολάρει… σωσία του

Ένα απίστευτο περιστατικό έπιασε η κάμερα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο… Ένας fan του, ο οποίος φορούσε τη φανέλα του στην εθνική Πορτογαλίας με το ίδιο κούρεμα και προσπαθούσε να φέρει την εμφάνισή του όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτή του Πορτογάλου άσου έγινε αποδέκτης ενός πειράγματος του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο που κάνει ζέσταμα πριν από ένα ματς της Αλ Νασρ να… εντοπίζει τον οπαδό στις κερκίδες και όταν τον πλησιάζει να του λέει…

«Δεν μου μοιάζεις εσύ… Είσαι πολύ άσχημος», με ένα πλατύ χαμόγελο.

Cristiano Ronaldo cooked his lookalike



“You don't look like me, you're very ugly" 😭 pic.twitter.com/jLHqWrBEBC — FearBuck (@FearedBuck) March 7, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.