Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Δεν μου μοιάζεις εσύ... Είσαι άσχημος» - Ο Κριστιάνο τρολάρει… σωσία του

Στο βίντεο φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο που κάνει ζέσταμα πριν από ένα ματς της Αλ Νασρ να… εντοπίζει τον οπαδό στις κερκίδες

Σωσίας Κριστιάνο Ρονάλντο

Ένα απίστευτο περιστατικό έπιασε η κάμερα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο… Ένας fan του, ο οποίος φορούσε τη φανέλα του στην εθνική Πορτογαλίας με το ίδιο κούρεμα και προσπαθούσε να φέρει την εμφάνισή του όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτή του Πορτογάλου άσου έγινε αποδέκτης ενός πειράγματος του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο που κάνει ζέσταμα πριν από ένα ματς της Αλ Νασρ να… εντοπίζει τον οπαδό στις κερκίδες και όταν τον πλησιάζει να του λέει…

«Δεν μου μοιάζεις εσύ… Είσαι πολύ άσχημος», με ένα πλατύ χαμόγελο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark