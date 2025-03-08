Λογαριασμός
NBA: 13η νίκη για τους Καβαλίερς, έφυγαν με το «διπλό» από τη Σάρλοτ

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς, με τους Καβαλίερς να συνεχίσουν την εξαιρετική πορεία τους τη φετινή σεζόν στο NBA

NBA

Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σκοράρει 24 πόντους, οι πρωτοπόροι του NBA Καβαλίερς πέτυχαν τη 13η σερί νίκη τους, επικρατώντας 118-117 των Χόρνετς στο «Spectrum Center».

Ο Ντάριους Γκάρλαντ πρόσθεσε 20 πόντους, έχοντας σημαντική συνεισφορά στο ρεκόρ του Κλίβελαντ σε 53-10, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να σκοράρει 19 πόντους, τον Ντε'Άντρε Χάντερ να έχει 15, τον Τζάρετ Άλεξ 14 και τον Σαμ Μέριλ 12.

Ο Μάιλς Μπρίτζες σκόραρε 46 για τη Σάρλοτ, με σουτ που επιχείρησε στο φινάλε του αγώνα να είναι εκτός χρόνου. Οι Χόρνετς έχουν χάσει εννιά σερί αγώνες και έχουν ρεκόρ 14-48 τη φετινή σεζόν. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς είχε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ για τους γηπεδούχους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς-Καβαλίερς 117-118

Ράπτορς-Τζαζ 118-109

Μάβερικς-Γκρίζλις 111-122

Χιτ-Τίμπεργουλβς 104-106

Θάντερ-Μπλέιζερς 107-89

