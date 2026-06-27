Ο Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, αναφέρει στα social media πως ο ΠΑΟΚ κάνει άμεσα προσπάθεια και για τον δεύτερο στόπερ που θέλει, μετά τη συμφωνία με τον Ελουστόντο που έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από την Τουρκία, ο «δικέφαλος του βορρά» προσπαθεί για τον Χατζηδιάκο και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έχει αρχίσει να συζητά με την Κοπεγχάγη για τον κύριο μεταγραφικό στόχο του για τα μετόπισθεν».

Μάλιστα, ο Κονούρ τονίζει πως: «Οι Δανοί αξιώνουν περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια».

🚨#PAOK PAOK see Pantelis Chatzidiakos as their main target and are negotiating with Copenhagen.



💰 The Danish club demand around €3M, while PAOK are pushing to close the deal at €2M. https://t.co/IlUrkN1X6P pic.twitter.com/YWGO58e9Sr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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