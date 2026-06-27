Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σε επαφές με την Κοπεγχάγη για Χατζηδιάκο ο ΠΑΟΚ»

Μετά το ταξίδι του Ελουστόντο στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ φέρεται να βάζει μπρος και την υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, ξεκινώντας επαφές με την Κοπεγχάγη

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Χατζηδιάκος

Ο Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, αναφέρει στα social media πως ο ΠΑΟΚ κάνει άμεσα προσπάθεια και για τον δεύτερο στόπερ που θέλει, μετά τη συμφωνία με τον Ελουστόντο που έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από την Τουρκία, ο «δικέφαλος του βορρά» προσπαθεί για τον Χατζηδιάκο και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έχει αρχίσει να συζητά με την Κοπεγχάγη για τον κύριο μεταγραφικό στόχο του για τα μετόπισθεν».

Μάλιστα, ο Κονούρ τονίζει πως: «Οι Δανοί αξιώνουν περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο