Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του Άριτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ!

Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται το Σάββατο (27/06) στη Θεσσαλονίκη στις 18:05 μέσω Φρανκφούρτης για να πραγματοποιούν οι τελικές συζητήσεις με τους «ασπρόμαυρους» και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, ο Ελουστόντο θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ και θα ταξιδέψει μαζί με τη νέα του ομάδα στη Ολλανδία την προσεχή Δευτέρα (29/06) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ.

Ο 32χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, καθώς πέρασε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με την οποία μέτρησε 313 εμφανίσεις με 12 γκολ και 11 ασίστ.

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