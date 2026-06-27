Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Κόντι Χάκπο το απόγευμα του Σαββάτου (27/06).

Η σύντροφος του 27χρονου μεσοεπιθετικού της Λίβερπουλ που αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για το Μουντιάλ 2026, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι έχασαν το αγέννητο παιδάκι τους.

Η κοπέλα του Χάκπο, Νόα Φαν ντερ Μπριχ δημοσίευσε μια φωτογραφία του μωρού, με τα χέρια του ζεύγους να το αγκαλιάζουν, γράφοντας πως:

«Με ραγισμένη καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα ο γιος μας».



Πριν από περίπου έναν μήνα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι γνωστοποιήσει πως η οικογένειά του περίμενε τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της.

Πηγή: skai.gr

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