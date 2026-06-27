Η σχέση της Πάουλα Μπαντόσα με τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει περάσει από σαράντα κύματα, με την Ισπανίδα να έχει κατά καιρούς προβεί σε αιχμηρές τοποθετήσεις για τον Έλληνα τενίστα.

Στις τελευταίες δηλώσεις της, η Μπαντόσα στάθηκε στην τοξική σχέση που βίωσε όσο ήταν με τον 28χρονο, ενώ τόνισε πως δεν θα ήθελε να επανέλθει σε αυτό το ζήτημα, σχολιάζοντας παράλληλα και το βίντεο που τη δείχνει με τον πατέρα του, Απόστολο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το είχα ήδη πει και το επιβεβαίωσαν και άλλες παίκτριες, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο tour, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό, ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους. Απλώς ήθελα να εξηγήσω, ως άνθρωπος, ως γυναίκα».

«Δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί, υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω, για τα οποία υπέφερα για έναν χρόνο τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και το γεγονός ότι πολύς κόσμος μπόρεσε να ταυτιστεί με αυτή την ιστορία. Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφέρω ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου. Το έβγαλα από μέσα μου, έκλεισα ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους».

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