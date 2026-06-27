Ο 26χρονος Μαυροβούνιος γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς έφτασε στη χώρα μας το απόγευμα του Σαββάτου (27/06) ώστε να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα.

Λίγο πριν τις 16:00, ο Πόποβιτς πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον υποδέχονται στο «Ελ. Βενιζέλος», ενώ παράλληλα στο σημείο βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι του Τύπου προκειμένου να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας του Πειραιά.

Ο νεοαποκτηθείς παίκτης των Πειραιωτών δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως έναν ευρωπαϊκό γίγαντα, τονίζοντας πως είναι έτοιμος να κατακτήσει τίτλους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό τάιμινγκ να έρθω εδώ, μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό».

«Δεν γινόταν να πω «όχι» στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League», τόνισε.

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