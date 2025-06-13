Την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού παραχώρησε μέσω του PAO TV ο Αχμέντ Τουμπά, που παρουσιάστηκε μάλιστα και αρκετά… διαβασμένος για τη νέα του ομάδα!

Με τον Αλγερινό στόπερ να μιλάει, ως είθισται, στο επίσημο κανάλι των «πρασίνων» στο Youtube, και το σχετικό βίντεο να «ανεβαίνει» μετά την ανακοίνωσή της μεταγραφής του το πρωί της Παρασκευής (13/06).

Παράλληλα, ο Τουμπά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα πολύ καλά λόγια του Μεχντί Αμπέιντ, για τον Παναθηναϊκό…

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν σου γνωστοποιήθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού;

«Ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος, όλοι τον γνωρίζουν στην Ευρώπη και ασφαλώς στην Ελλάδα. Οπότε όταν ο ατζέντης μου με κάλεσε για να με ενημερώσει για την προσφορά του Παναθηναϊκού, ένιωσα πολλή χαρά».

Τι γνωρίζεις για τη νέα σου ομάδα;

«Ξέρω αρκετά πράγματα, γιατί πέρυσι αγωνίστηκε εδώ ένας γνωστός μου Μαροκινός ποδοσφαιριστής και παρακολούθησα αρκετά παιχνίδια. Επίσης είδα τους αγώνες με την Φιορεντίνα όπου αγωνίζονται παλιοί συμπαίκτες μου. Επομένως, προτού καν μάθω ότι θα έρθω εδώ, είχα παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες του Παναθηναϊκού».

Μίλησες με κάποιον για να συλλέξεις πληροφορίες για την ομάδα, το πρωτάθλημα, τη χώρα, προτού έρθεις;

«Δεν μίλησα απευθείας τώρα, αλλά πριν τρία χρόνια, ήμουν συμπαίκτης στην Μπασακσεχίρ και στην εθνική Αλγερίας, με τον Μεχντί Αμπέιντ που είχε αγωνιστεί εδώ, πριν έξι χρόνια νομίζω, άρα πολύ πριν μάθω ότι θα ερχόμουν εδώ και μου είχε πει αρκετά καλά πράγματα για την ομάδα και την πόλη. Οπότε όταν μου είπε ο ατζέντης μου είπε ο ατζέντης μου για τον Παναθηναϊκό γνώριζα ήδη αρκετά για τον σύλλογο και την πόλη».

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου;

«Πολύ απλός άνθρωπος. Αγαπώ την οικογένειά μου, μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί της. Δουλεύω σκληρά για να φτάσω τους στόχους μου. Είμαι απλός και ήρεμος, αλλά στο γήπεδο τα δίνω όλα».

Στο γήπεδο τι θα περιμένουν να δουν οι φίλαθλοι;

«Ο τρόπος μου είναι διαφορετικός συγκριτικά με άλλους κεντρικούς αμυντικούς. Το βασικό μου προσόν είναι η πάσα και επίσης η διορατικότητα, μπορώ να βλέπω πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

Ο στόχος που θέλεις να πετύχεις εδώ στον Παναθηναϊκό;

«Αυτό είναι ξεκάθαρο το πρωτάθλημα. Να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Είναι αρκετά τα χρόνια που δεν έχει συμβεί αυτό, οπότε ο πρώτος στόχος μου είναι αυτός».

