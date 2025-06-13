Ο νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Μπαλτάκος, απάντησε στην ανακοίνωση της ΕΟΚ, που καλεί όποιον έχει στοιχεία περί εγκληματικής οργάνωσης να της τα προσκομίσει άμεσα και απειλεί πως θα κινηθεί νομικά κατά όσων δεν στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες τους.

«Από τον Μεσαίωνα και μετά, όποιος υποψιάζεται ότι υπάρχουν στοιχεία για εγκληματικές πράξεις συγκεντρώνει τα στοιχεία αυτά και τα παραδίδει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή .Όχι σε σωματεία, όπως η ΕΟΚ. Η ΕΟΚ θα ενημερωθεί εάν πρέπει, όταν πρέπει, όπως πρέπει και από αυτούς που πρέπει. Διάλογο δεν ανοίγουμε», αναφέρει ο γνωστός δικηγόρος.

