Ο Ανδρέας Κυριακόπουλος είναι ο γνωστός μάνατζερ που ανασύρθηκε νεκρός από το Μετρό Συντάγματος

Νωρίτερα έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου γνωστού μάνατζερ του ποδοσφαίρου, που ανασύρθηκε νεκρός από το Μετρό Συντάγματος.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Κυριακόπουλο, με την εταιρεία Prosport, με την οποία συνεργαζόταν τα τελευταία 12 χρόνια, να του λέει «αντίο» μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Ο Ανδρέας Κυριακόπουλος ξεκίνησε από τον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, εργαζόμενος στο τμήμα των διεθνών της Sportday. Στη συνέχεια έγινε μάνατζερ με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Υπενθυμίζεται ότι ανασύρθηκε νεκρός από το Πυροσβεστικό σώμα, καθώς παρασύρθηκε από τρένο στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα. Επιχείρησαν εννέα Πυροσβέστες με τρία οχήματα στο σημείο. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατος του λίγη ώρα μετά.

Πηγή: sport-fm.gr

