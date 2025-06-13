Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό έως το 2028 ο Τουμπά

Και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα (13/06) και για τα επόμενα τρία χρόνια ο Αχμέντ Τουμπά!

Με τον Αλγερινό σέντερ μπακ να περνάει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και να αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ των «πράσινων».

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη αποκτήσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ, πλέον, κινείται για την επόμενη μεταγραφή του, που θα αφορά σε έναν αμυντικό μέσο, προκειμένου να τεθεί και αυτός στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια όσο πιο άμεσα γίνεται…

Στόχος είναι, ιδανικά, μέχρι να φύγει ο Παναθηναϊκός για την Αυστρία και το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, στις 30 Ιουνίου, να έχει κλείσει μια ακόμα μεταγραφή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αχμέντ Τουμπά με μετεγγραφή από την τουρκική Μπασάκσεχιρ! Ο 27χρονος Αλγερινός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αχμέντ Τουμπά γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1998 στο Ρουμπέ της Γαλλίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στο Βέλγιο, στην ακαδημία της Ζούλτε Βάρεγκεμ. Στα 17 του μεταπήδησε στην Κλαμπ Μπριζ, με την οποία σε ηλικία 19 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο. Ένα χρόνο αργότερα δόθηκε δανεικός στη Λέουβεν, ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Βελγίου. Παρέμεινε όλη τη σεζόν και το 2019 παραχωρήθηκε με νέο δανεισμό στη βουλγάρικη Μπερόε. Το καλοκαίρι του 2020 μετακόμισε στην Ολλανδία αφού η Βααλβάικ τον αγόρασε από την Κλαμπ Μπριζ. Πολύ σύντομα έγινε βασικός και αναντικατάστατος, εκτοξεύοντας σε δύο χρόνια τη χρηματιστηριακή του αξία.

Έτσι το 2022 η τουρκική Μπασάκσεχιρ τον απέκτησε. Ο Τουμπά μπήκε άμεσα στο βασικό σχήμα, αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια των Τούρκων στο Conference League, ενώ διεκδίκησε το κύπελλο Τουρκίας, χάνοντας όμως στον τελικό από τη Φενέρμπαχτσε.

Τον επόμενο χρόνο ήρθε η μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, μια και η ιταλική Λέτσε τον ενέταξε -ως δανεικό- στο ρόστερ της. Στη Serie A δεν καθιερώθηκε. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο Βέλγιο με τη μορφή δανεισμού στη Μέχελεν, εκεί όπου πάλι βρήκε θέση βασικού.

Αν και γεννημένος στη Γαλλία, ο Τουμπά μεγάλωσε στο Βέλγιο και έπαιξε στις μικρές εθνικές του Βελγίου. Η καταγωγή των γονιών του, όμως, από την Αλγερία, τον κέρδισε και στο ποδόσφαιρο, επιλέγοντας την αφρικανική εθνική ομάδα σε επίπεδο ανδρών. Είναι εν ενεργεία διεθνής μετρώντας 14 συμμετοχές και 1 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αχμέντ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

