Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ο Ροντρίγκο Μπετανκούρ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του την Τετάρτη (8/1), στον ημιτελικό του League Cup με τη Λίβερπουλ.

Ο 27χρονος μέσος της Τότεναμ έπεσε άσχημα με το κεφάλι και έμεινε για περίπου δέκα λεπτά στο χορτάρι, ωστόσο οι εξετάσεις που του έγιναν δεν έδειξαν τίποτα σοβαρότερο από μια βαριά διάσειση.

Δείτε το βίντεο από τον τραυματισμό του παίκτη:

Ο διεθνής Ουρουγουανός εκτιμάται πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες απουσιάζοντας από τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με την Τάμγουορθ, το ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με την Άρσεναλ (15/1) και το παιχνίδι με την Εβερτον στο «Γκούντισον Παρκ» (19/1), αλλά ενδέχεται να είναι έτοιμος για το ματς του Europa League με τη Χόφενχαϊμ, στις 23 Ιανουαρίου.

«Μοιάζει με μία διάσειση και τίποτα παραπάνω. Ηταν στο νοσοκομείο, του έκαναν όλες τις εξετάσεις ώστε να βεβαιωθούν ότι όλα είναι καλά. Εχει επιστρέψει σπίτι και αισθάνεται καλά. Θα ακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα από εδώ και πέρα και νομίζω ότι χρειάζονται δύο εβδομάδες για να βεβαιωθούμε ότι είναι εντάξει», δήλωσε ο προπονητής της Τότεναμ, Αγγελος Ποστέκογλου.

Ο Μπεντανκούρ έχει φέτος 20 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ.

