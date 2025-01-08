Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πάγωσαν» με Μπετανκούρ στο Τότεναμ - Λίβερπουλ: Πήδηξε για κεφαλιά και έπεσε ξαφνικά στο χορτάρι - Βίντεο

Ο Ουρουγουανός μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου

Μπετανκούρ

Μετά από λίγα λεπτά αγώνα, το κοινό στο Τότεναμ-Λίβερπουλ πάγωσε...

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ, ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ ξεμαρκαρίστηκε και επιχείρησε ανεπιτυχώς να κάνει κεφαλιά, πέφτοντας στη συνέχεια στο χορτάρι και παραμένοντας εκεί για αρκετά λεπτά.

Το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων έσπευσε να φροντίσει τον Ουρουγουανό, που βγήκε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να βρει την μπάλα...

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Αγγλία Τότεναμ Λίβερπουλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark