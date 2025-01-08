Μετά από λίγα λεπτά αγώνα, το κοινό στο Τότεναμ-Λίβερπουλ πάγωσε...

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ, ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ ξεμαρκαρίστηκε και επιχείρησε ανεπιτυχώς να κάνει κεφαλιά, πέφτοντας στη συνέχεια στο χορτάρι και παραμένοντας εκεί για αρκετά λεπτά.

Το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων έσπευσε να φροντίσει τον Ουρουγουανό, που βγήκε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να βρει την μπάλα...

