Superleague 2: Η 15η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Η 15η Αγωνιστική της Super League 2 έχει μάχη κορυφής απευθείας από το γήπεδο του ΣΚΑΪ. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου στις 15.00, ο μαχητικός ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ φιλοξενεί στην έδρα του την πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου, Α.Ε.Λ., με στόχο να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Περιγράφει ο Ευθύμης Χούτας.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 11.45. Στον Β’ Όμιλο, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ έχει υψηλές βλέψεις και υποδέχεται στη Νέα Σμύρνη την ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ που αναζητά τη νίκη. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Δημήτρης Βάλσαμος.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=Q5TGthm-1mQ

