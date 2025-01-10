Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Σέρχιο Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Περουβιανός χαφ, αφίχθη λίγο μετά τις 15:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» παρέα με τη σύζυγό του, εκεί όπου τον περίμεναν άνθρωποι των πρωταθλητών Ελλάδας για να τον υποδεχθούν στη χώρα μας.

Ο 29χρονος άσος, που έχει έρθει σε συμφωνία με τους «ασπρόμαυρους» για συμβόλαιο 2,5+1 χρόνων, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, και εφόσον όλα πάνε καλά, και διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

