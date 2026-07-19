Γιαννακόπουλος: Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό, δεν έχει θέση στην ομάδα

Σαφές μήνυμα για τις πωλήσεις των Τζέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθαρίζοντας πως δεν έγιναν για οικονομικούς λόγους. Όπως είπε το αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δεν θα έχει θέση στην ομάδα όποιος δεν έχει πρώτο του μέλημα να είναι στο ρόστερ.

«Δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου και πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση», ανέφερε ο κ. Γιαννακόπουλος μέσω Instagram.

Όσο για την πώληση του Όσμαν, απάντησε με σκωπτικό ύφος σε ένα σχόλιο: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατ. μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις εσύ».





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