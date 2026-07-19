Piratas del Basket: Ξανά για Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός

Το όνομα του Σιλβέιν Φρανσίσκο επανέρχεται για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Μέσα από ισπανικό δημοσίευμα που συνδέει τον Γάλλο με τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα η ισπανική ιστοσελίδα Piratas del Basket, βάζει στο κάδρο, τους πράσινους, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούν την κατάσταση που βρίσκεται η Βιλερμπάν. Καθώς υπάρχει ναι οικονομική αστάθεια γύρω από τον σύλλογο.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.