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Piratas del Basket: Ξανά για Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός

Για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο του τριφυλλιού ο Φρανσίσκο - Τι αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα 

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Σιλβέιν Φρανσίσκο

Το όνομα του Σιλβέιν Φρανσίσκο επανέρχεται για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Μέσα από ισπανικό δημοσίευμα που συνδέει τον Γάλλο με τον Παναθηναϊκό. 

Συγκεκριμένα η ισπανική ιστοσελίδα Piratas del Basket, βάζει στο κάδρο, τους πράσινους, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούν την κατάσταση που βρίσκεται η Βιλερμπάν. Καθώς υπάρχει ναι οικονομική αστάθεια γύρω από τον σύλλογο.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
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