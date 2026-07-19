Piratas del Basket: Ξανά για Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός

Το όνομα του Σιλβέιν Φρανσίσκο επανέρχεται για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Μέσα από ισπανικό δημοσίευμα που συνδέει τον Γάλλο με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα η ισπανική ιστοσελίδα Piratas del Basket, βάζει στο κάδρο, τους πράσινους, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούν την κατάσταση που βρίσκεται η Βιλερμπάν. Καθώς υπάρχει ναι οικονομική αστάθεια γύρω από τον σύλλογο.

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Πηγή: skai.gr

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