Σάκκαρη-Κρεϊτσίκοβα: Για τον τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει το βράδυ της Κυριακής (19/07, 20:00, ΕΡΤ) τον τίτλο του Athens Open, αντιμετωπίζοντας την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα στον μεγάλο τελικό του πρώτου WTA τουρνουά που φιλοξενείται στην Ελλάδα έπειτα από 36 χρόνια!

Η Σάκκαρη βρίσκεται μία νίκη μακριά από το να πανηγυρίσει έναν τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία έως τον τελικό. Στον ημιτελικό ξεπέρασε με πειστική εμφάνιση το εμπόδιο της Αλίνα Κορνέεβα, επικρατώντας με 6-1, 7-5 και εξασφαλίζοντας την πρώτη της παρουσία σε τελικό μετά το Indian Wells του 2024.

Απέναντί της θα βρεθεί μία από τις πιο έμπειρες και ποιοτικές παίκτριες του ταμπλό. Η Κρεϊτσίκοβα, Νο. 32 της παγκόσμιας κατάταξης και πρώην Νο. 2, χρειάστηκε σχεδόν τρεις ώρες για να λυγίσει την Κλάρα Τάουσον με 6-1, 4-6, 6-3 και να κλείσει θέση στον τελικό.

Η 30χρονη Τσέχα διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από μεγάλα τουρνουά, έχοντας κατακτήσει δύο Grand Slam στα μονά, ενώ διατηρεί και την παράδοση με το μέρος της απέναντι στη Σάκκαρη. Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές, με την Κρεϊτσίκοβα να μετρά ισάριθμες νίκες.

Πιο χαρακτηριστική ήταν εκείνη στον ημιτελικό του Roland Garros το 2021, όταν η Τσέχα επικράτησε με 9-7 στο τρίτο σετ, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι όπου η Σάκκαρη έφτασε μια ανάσα από τη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της.

Πλέον, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει την ευκαιρία όχι μόνο να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, αλλά και να πάρει τη δική της... εκδίκηση απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια εξαιρετική εβδομάδα μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους.

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