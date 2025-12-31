Το πρώτο μήνυμα του Ρομπέρτο Κάρλος μετά την επέμβαση στο Σάο Πάολο

Λήξη συναγερμού και αγωνίας και τον άλλοτε θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος.

Πριν από λίγη ώρα, ο ίδιος με μήνυμα στα social media δημοσίευσε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο όπου και βρίσκεται στο Σάο Πάολο, καθησυχάζοντας τους πάντες και ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση αναφορικά με την υγεία του.

Ο 52χρονος, που υπεβλήθη σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση η οποία ωστόσο αντί για 40 λεπτά κράτησε 3 ώρες, τόνισε πως ουδέποτε έπαθε καρδιακή προσβολή και πως η εγχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

«Υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, την οποία είχα προγραμματίσει προηγουμένως με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν έπαθα καρδιακή προσβολή. Εκτιμώ ειλικρινά όλα τα μηνύματα υποστήριξης, στοργής και ανησυχίας. Θέλω να καθησυχάσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πολλές ευχαριστίες σε ολόκληρη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», ανέφερε στο μήνυμά του.

