Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω καρδιακού προβλήματος.

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν σε διακοπές στη Βραζιλία με την οικογένειά τους και όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο λόγω ενός θρόμβου στο πόδι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία σε όλο το σώμα και οι γιατροί εντόπισαν πρόβλημα στην καρδιά του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο χειρουργείο, το οποίο διήρκησε 3 ώρες λόγω μιας επιπλοκής.

Τελικά, όλα πήγαν καλά και ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι εκτός κινδύνου, αλλά βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση για άλλες 48 ώρες για να διασφαλιστεί η συνέχιση της ανάρρωσής του.

Η AS επικοινώνησε τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τους οικείους του, με τον ίδιο να δηλώνει «είμαι καλά τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.