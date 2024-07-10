Λογαριασμός
Το φοβερό ποστ της FIBA με τον σημαιοφόρο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η FIBA έκανε μία τρομερή δημοσίευση στα social media με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κρατά την ελληνική σημαία

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει σημαιοφόρο της Ελλάδας μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με τη FIBA να δημιουργεί μία υπέροχη εικόνα με τον Greek Freak.

Στη δημοσίευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ, βλέπουμε τον Έλληνα σταρ να κρατά την ελληνική σημαία φορώντας την εμφάνιση της Γαλανόλευκης, με τα likes να πέφτουν, αναμενόμενα, βροχή.

Πηγή: sport-fm.gr

