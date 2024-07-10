Το φοβερό ποστ της FIBA με τον σημαιοφόρο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει σημαιοφόρο της Ελλάδας μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με τη FIBA να δημιουργεί μία υπέροχη εικόνα με τον Greek Freak.

Στη δημοσίευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ, βλέπουμε τον Έλληνα σταρ να κρατά την ελληνική σημαία φορώντας την εμφάνιση της Γαλανόλευκης, με τα likes να πέφτουν, αναμενόμενα, βροχή.

Giannis Antetokounmpo will be 🇬🇷 Greece’s flag bearer at #Paris2024! pic.twitter.com/bRJ7GOx4CU — FIBA (@FIBA) July 10, 2024

