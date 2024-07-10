Λογαριασμός
Στον Βόλο ο Βιγιαφάνιες

Σπουδαία μεταγραφή για τον Βόλο ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα (10/07) την απόκτηση του Λούκας Βιγιαφάνιες, χωρίς να γνωστοποιήσει την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του

Το… μπαμ με την απόκτηση του Λούκας Βιγιαφάνιες έκανε σήμερα (10/07) ο Βόλος, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού άσου, που αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Βιγιαφάνιες επιστρέφει ξανά στην χώρα μας μετά από δύο χρόνια στην Κύπρο, έχοντας θητεύσει σε Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό και προσφέροντας εμπειρία αλλά και ποιότητα στη νέα του ομάδα.



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Lucas Villafanez.

Ο Lucas Villafanez αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο.

Ο @lucasvilla19 τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον ΑΠΟΕΛ όπου σε 62 συμμετοχές είχε 4 τέρματα και 9 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Παναθηναϊκού, Αλάνιασπορ, Παναιτωλικού, Ιντεπεντιέντε, Μονάρκας και Ουρακάν.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Lucas Villafanez στην οικογένεια της».
