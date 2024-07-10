Στον Βόλο ο Βιγιαφάνιες

Το… μπαμ με την απόκτηση του Λούκας Βιγιαφάνιες έκανε σήμερα (10/07) ο Βόλος, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού άσου, που αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ.



Ο Βιγιαφάνιες επιστρέφει ξανά στην χώρα μας μετά από δύο χρόνια στην Κύπρο, έχοντας θητεύσει σε Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό και προσφέροντας εμπειρία αλλά και ποιότητα στη νέα του ομάδα.

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Lucas Villafanez.Ο Lucas Villafanez αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο.Ο @lucasvilla19 τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον ΑΠΟΕΛ όπου σε 62 συμμετοχές είχε 4 τέρματα και 9 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Παναθηναϊκού, Αλάνιασπορ, Παναιτωλικού, Ιντεπεντιέντε, Μονάρκας και Ουρακάν.Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Lucas Villafanez στην οικογένεια της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.