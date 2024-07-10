Της Μαρίνας Ζιώζιου

Όπως έγινε γνωστό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα είναι οι δύο σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ξεκινούν σε λιγότερες από 20 μέρες. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που «ξεδίπλωσαν» το ρατσιστικό τους παραλήρημα για το αν ο Γιάννης πρέπει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παρά τις κακουχίες και τις αδικίες που βίωσε στην Ελλάδα, ο «Greek Freak» έχει επανειλημμένως αποδείξει πόσο αγαπάει τη χώρα μας (και χώρα του) και πόσο τιμά την ελληνική σημαία. Την κρατά πάντα ψηλά! Ο Γιάννης «κουβαλάει» την Ελλάδα μέσα του, το ίδιο και η οικογένειά του. Άλλωστε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια ζωντανή διαφήμιση της Ελλάδας, κυρίως γιατί το έχει επιλέξει ο ίδιος. Και τα αδέρφια του το ίδιο μονοπάτι ακολουθούν.

Κρατά ελληνικές σημαίες, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, χωρίς δεύτερη σκέψη, εκφράζει την αγάπη του για την πατρίδα, καθιστώντας τον εαυτό του τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρα μας. Μια αγάπη που προφανώς την απέκτησε μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον από τους μετανάστες γονείς του, οι οποίοι όμως ένιωθαν σεβασμό για τη χώρα που τους υποδέχτηκε. Η ζωή της οικογένειας δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Ο Τσαρλς (έφυγε από τη ζωή το 2017) και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο έχουν πέντε γιους, τον Φράνσις, τον Θανάση, τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Αλέξανδρο. Η μαμά Αντετοκούνμπο είναι πλέον και μια ευτυχισμένη γιαγιά.

Το επώνυμο «Αντετοκούνμπο» σημαίνει «Το στέμμα που ήρθε από τις μακρινές θάλασσες». Για την ακρίβεια, «Ade» σημαίνει «βασιλιάς». Το επώνυμο μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες στον πλανήτη προέρχεται από τη γλώσσα Yoruba της Νιγηρίας, που μιλούσε ο σύζυγός της, Τσαρλς Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο λάτρευε το ποδόσφαιρο επειδή έπαιζε και ο πατέρας του. Όμως ήθελε ό,τι κάνει στον αθλητισμό να είναι μαζί με τον μεγάλο του αδελφό Θανάση, οπότε το μπάσκετ άρχισε να κερδίζει έδαφος σιγά σιγά στην καθημερινότητά του.

Όταν πλέον άρχισε να ψηλώνει με εντυπωσιακή ταχύτητα και δεν μπορούσε να κοντρολάρει εύκολα τα πόδια του, η πορτοκαλί μπάλα έγινε η μοναδική του αγαπημένη. Σήμερα, υπάρχει σχέση λατρείας και το άστρο του Γιάννη θα «λάμπει» ακόμη για πολλά χρόνια.

Ήταν ένα απλό παιδί, κάτι που φαίνεται και τώρα, ευγενικό, ήξερε να εκτιμάει πράγματα και δεν υπήρξε ποτέ αλαζόνας. Στην Ελλάδα αυτός και τα τρία αδέρφια του γεννήθηκαν, μπουσούλησαν, περπάτησαν και πρωτοέπαιξαν μπάλα ή μπάσκετ σε κάποιο απομεινάρι αλάνας ή γηπεδάκι των Σεπολίων. Εκεί έμαθαν την αλφαβήτα. Τη δική μας αλφαβήτα. Πατρίδα για τα παιδιά αυτά δεν είναι η χώρα καταγωγής τους, αλλά το μέρος, ο τόπος και οι αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας.

Περιουσία του Γιάννη δεν είναι μόνο τα συμβόλαια στις ομάδες που παίζει. Αυτά λύνουν τα οικονομικά προβλήματα, αλλά για τον «Greek Freak» η οικογένεια, η αποδοχή, η συντροφικότητα, η αγάπη που πήρε και έδωσε όταν ήταν ακόμη παιδί, είναι ο κρυμμένος «θησαυρός» που κουβαλάει μαζί του στις αποσκευές και στην ψυχή του. Για όλα αυτά, λοιπόν, Γιάννη σ’ ευχαριστούμε. Συνέχισε να κρατάς ψηλά την ελληνική σημαία…

