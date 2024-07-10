Ντρισμπιώτη: «Με γεμίζει συγκίνηση και υπερηφάνεια η απόφαση να είμαι σημαιοφόρος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Η ΕΟΕ αποφάσισε την Τρίτη (9/7) ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα είναι οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η απόφαση για τον φόργουορντ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και των Μπακς ήταν ομόφωνη, ενώ η πρωταθλήτρια του βάδην επελέγη μετά από ψηφοφορία, μαζί με τις Ευαγγελία Πλατανιώτη, Μαργαρίτα Πλευρίτου και Μαρία Σάκκαρη.

Από εκεί και πέρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είχε έρθει σε επαφή ακόμη με τους Μίλτο Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά αμφότεροι ζήτησαν να μην είναι σημαιοφόροι, για να μην αναγκαστούν να αλλάξουν το πρόγραμμα της προετοιμασίας τους ενόψει των υποχρεώσεών τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη σχολίασε την απόφαση της ΕΟΕ με ανάρτησή της στο Instagram το πρωί της Τετάρτης (10/07) και δήλωσε υπερήφανη και συγκινημένη για την απόφαση της ΕΟΕ.

Αναλυτικά στο μήνυμά της αναφέρει:

Η απόφαση της Ε.Ο.Ε. να με ορίσει μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σημαιοφόρο της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με γεμίζει συγκίνηση και υπερηφάνεια. Για κάθε αθλήτρια και για κάθε αθλητή, το να κρατάει τη σημαία της χώρας του στην τελετή έναρξης της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στην ιστορία του κόσμου, είναι η ύψιστη τιμή.

Τέτοιες στιγμές τα όνειρα, οι προσδοκίες, οι κόποι και οι αγώνες μιας ζωής ολόκληρης αφιερωμένης στον Αθλητισμό περνούν αστραπιαία από το μυαλό, αλλά αμέσως οι ανάγκες της προετοιμασίας σε προσγειώνουν στις απαιτήσεις των ημερών που έρχονται.

Στο Παρίσι, όλα τα παιδιά της ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής, θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ώστε για ακόμα μία φορά να σηκώσουμε ψηλά τα ελληνικά χρώματα.

