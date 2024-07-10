Super League: Οριστικά στις 17 Αυγούστου η σέντρα

Στις 17 Αυγούστου θα ξεκινήσει και επίσημα το πρωτάθλημα, όπως ανακοίνωσε η Stoiximan Super League.



Παράλληλα, θα υπάρξει και ο ορισμός των τριών πρώτων αγωνιστικών, μέχρι δηλαδή τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης των 14 ΠΑΕ-Μελών της Super League, οι οποίες συμμετείχαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο διεξήχθη σήμερα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ. (αντί της αρχικά ορισθείσας συνεδρίασης για αύριο 11/7/2004).Ομόφωνα εγκρίθηκε το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024-25. Υπενθυμίζεται ότι το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2024-25 θα ξεκινήσει 17 Αυγούστου.Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα θέματα της Κλήρωσης του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024-25 (κλειδάριθμοι και λοιπά συναφή θέματα), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουλίου.Ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και η αναπλ. Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον ορισμό των αγώνων (ημέρες και ώρες) των τριών (3) πρώτων αγωνιστικών ημερών της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024-25, οι οποίοι θα προκύψουν από την Κλήρωση στις 16/7/24.Ομόφωνα εγκρίθηκε η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Super League Κ19 αγωνιστικής περιόδου 2024-25.

