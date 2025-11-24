Όνειρα... Ευρώπης για τον ασταμάτητο Λεβαδειακό! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, έβγαλε ξανά αντίδραση όταν έμεινε πίσω στο σκορ από, τυχερό, γκολ του Τζόκα και με δυο «χτυπήματα» του Άλεν Όζμπολτ, έκανε νέα ανατροπή στον Βόλο και έμεινε μόνος στην 4η θέση (1-2).

Ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς οι Βοιωτοί, που είχαν δοκάρι στο 6' και δυο κλασσικές ευκαιρίες για να προηγηθούν, ενώ απώλεσαν, άλλη μια καλή στιγμή πριν ο Σλοβένος στράικερ τους πετύχει το 1-2.

Άκρως ανταγωνιστικός και ο Βόλος που είχε και αυτός τις στιγμές του, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα για τον φοβερό Λεβαδειακό, δύσκολη δοκιμασία στο Ηράκλειο έχει ο Βόλος.

Στο μυαλό των κόουτς:

Tη γνωστή επιτυχημένη συνταγή επέλεξε ο Χουάν Φεράντο για τον Βόλο, με Σιαμπάνη στην εστία και Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα και Φορτούνα. Μαρτίνες και Κόμπα οι δυο χαφ με τον Χουάνπι μπροστά τους, ενώ στην επίθεση έπαιξαν οι Τζόκα, Λάμπρου και Χάμουλιτς.

Για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν προχώρησε σε ευρύ ροτέισον. Λοντίγκιν στο τέρμα, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος στα μετόπισθεν και ο Τσόκαϊ, δίπλα στον Κωστή. Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, ήταν η τριάδα πίσω από τον Όζμπολτ.

Το ματς:

Εξαιρετικός ρυθμός από την αρχή στο ματς με την μπάλα πάνω-κάτω και τις δυο ομάδες να δείχνουν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην κλειστούν.

Μόλις στο 6' ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία που ξεκίνησε από στατική φάση. Εκπληκτική κομπίνα από τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου, με τον Βέρμπιτς να στρώνει στον Μπάλτσι που έκανε συρτό σουτ στο δοκάρι του Σιαμπάνη, ενώ στην επαναφορά ο Τσάπρας που σούταρε δυνατά είδε τον τερματοφύλακα του Βόλου να αποκρούει.

Το τέμπο παρέμεινε το ίδιο με τον Λεβαδειακό να αναζητά το γκολ και την ομάδα του Φεράντο να ψάχνει στην κόντρα το δικό της προβάδισμα . Στο 20' οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ από σκληρό μαρκάρισμα στον Λάμπρου. Μετά από διεργασίες μεταξύ των παικτών του Βόλου, ο Τζόκα ανέλαβε την εκτέλεση, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-0!

Οι φάσεις δεν ήρθαν στο επόμενο διάστημα με τον Βόλο να κάνει διαχείριση και να επιχειρεί περισσότερο από ποτέ το τρανζίσιον. Οι Βοιωτοί, βρήκαν μεγάλη στιγμή στο 34'. Ο Τσόκαί πέρασε κάθετα στον Βέρμπιτς, αυτός έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, και με τρομερό βολ-πλανέ ο Παλάσιος προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά ήταν σε ετοιμότητα ο Σιαμπάνης και απέκρουσε εντυπωσιακά.

Σε νέα του επίσκεψη στα καρέ του Βόλου, ο Λεβαδειακός, κέρδισε πέναλτι όταν ο Όζμπολτ έκανε σουτ και η μπάλα χτύπησε, σύμφωνα με τον Παπαπέτρου, στο χέρι του Μαρτίνες. Μετά από αρκετή ώρα αναμονής και... συμβουλών του VAR, ο Όζμπολτ εκτέλεσε εύστοχα ισοφαρίζοντας σε 1-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Με ευκαιρίες εκατέρωθεν ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο Πανθεσσαλικό. Αρχικά ο Λεβαδειακός στο 46' ήταν αυτός που προσπάθησε να απειλήσει, όταν ο Παλάσιος έφυγε στην πλάτη της άμυνας και προσπάθησε να κάνει το γύρισμα στον Όζμπολτ, αλλά έδιωξε η άμυνα του Βόλου, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, στην απέναντι πλευρά, το σουτ του Κόμπα είχε την ίδια κατάληξη.

Στο 49' οι γηπεδούχοι, άγγιξαν το 2-1, όταν ο Σόρια έκανε το γύρισμα στην περιοχή, μπάλα κόντραρε και έφτασε στον Φορτούνα που αμαρκάριστος σούταρε, αλλά αστόχησε.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον ρυθμό να πέφτει από πλευράς Βόλου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο 67' ο Λεβαδειακός. Ο Παλάσιος έφυγε από τα δεξιά, καλυπτόμενος, έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί όπου ο Όζμπολτ, εξ επαφής, υπέγραψε την ανατροπή.

Μέχρι το τέλος του ματς ο Βόλος προσπάθησε, με αρκετές επισκέψεις, αλλά όχι επικίνδυνες, προς την εστία του Λοντίγκιν να απειλήσει, με το σκορ να μένει στο 2-1 για τον Λεβαδειακό.

MVP: Ο εκτελεστής του Λεβαδειακού, Άλεν Όζμπολτ, ήταν αυτός που με τα δυο γκολ του υπέγραψε το σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Νίκζας

Τέταρτος: Τσαγκαράκης

VAR: Ματσούκας

ΑVAR: Πουλικίδης

