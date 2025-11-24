Τα μεγάλα «εγώ» της Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν ειδική διαχείριση και ο Βινίσιους είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως δεν τα πηγαίνει καλά με τον νέο προπονητή της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, κάτι που πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο.

Παρά τα δημοσιεύματα ότι η κόντρα τους έχει πάει στην άκρη, αυτό φαίνεται να μην ισχύει, διότι ο Βινίσιους δείχνει διατεθειμένος να τραβήξει την υπόθεση στα άκρα.

Στο μήνυμα που δημοσιοποίησε μετά τον χαμό που προκάλεσε στο «Clasico» επί της Μπαρτσελόνα, όταν και αποχώρησε ως αλλαγή, ζήτησε από τον κόσμο να τον συγχωρέσει, χωρίς όμως να αναφερθεί στον Ισπανό τεχνικό.

Με το συμβόλαιο του να λήγει το καλοκαίρι του 2027 η «Βασίλισσα» θέλει να έρθει σε συμφωνία μαζί του για να επεκτείνει το συμβόλαιο του, ώστε πρώτα απ’ όλα να μην τον χάσει τζάμπα.

Ο ίδιος πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ από Ισπανία, ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι δεν θέλει να παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης και δεν σκοπεύει να βάλει την υπογραφή του.

Όλα αυτά μόλις μερικές μέρες πριν η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

