Η αύρα Μπενίτεθ καλύπτει τα πάντα και το 5 στα 6 αποτελεί απόδειξη 

Του Νίκου Παγκάκη

Το 5/6 του Μπενίτεθ! Ο Ισπανός τεχνικός έχει μπει δυναμικά στη ζωή του Παναθηναϊκού. Μπορεί να μετράει 10 τραυματισμούς! Μπορεί να ζήτησε να το πάει παιχνίδι με παιχνίδι… Όπως και πίστωση χρόνου. Όμως αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός έχει στον πάγκο προπονητή με ιδέες, άκρως διαδραστικό την ώρα του ματς και με σχέδιο!

Aύρα Μπενίτεθ λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Και αποτυπώνεται στα αποτελέσματα. Σε must παιχνίδι και όχι με τη καλύτερη δυνατή ψυχολογία μπήκε με το δεξί ο Ισπανός.

Ναι μεν μελέτησε τα DATA o Ράφα, ναι μεν δούλεψε όσο πρόλαβε σε στατικές φάσεις, τακτική και τελειώματα. Αλλά με μερεμέτια. Χρόνος δεν υπήρχε με ελάχιστες εξαιρέσεις .

Ήρθε λοιπόν, η Νίκη με Αστέρα 2-0, η νίκη με Ατρόμητο 1-2 στο Κύπελλο. Στην Ευρώπη έφτασε στη νίκη στο Μάλμε με 0-1. Σε μεγάλο διπλό για την προοπτική πρόκρισης.

Η νίκη με ΠΑΟΚ ακολούθησε με 2-1. Ντερμπι ψυχής. Το τριφύλλι καθήλωσε την πιο φορμαρισμένη και παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος. Ακολούθησε και η σαρωτική νίκη στις Σέρρες με 0-3. Ξορκίζοντας παράδοση, ατυχία παικτών, τραυματισμούς και πίεση ο Παναθηναϊκός.

Το μοναδικό παιχνίδι που δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που δεν σκόραρε στο Βόλο. Άρα ο Παναθηναϊκός, που έφτιαχνε φάσεις με το σταγονόμετρο ενίοτε. Ή δημιουργούσε αρκετές αλλά σκόραρε με το σταγονόμετρο, όπου σκόραρε κέρδισε! Και βασικά σκοράρει με μεγαλύτερη άνεση! Με τον Μπενίτεθ να βάζει βάσεις για να λύσει ένα σημαντικό του πρόβλημα ! Με την αύρα του και την φιλοσοφία του ανεβάζει τους μέσους όρους στο πρωτάθλημα. Όπου για πρώτη φορά ήρθε τρίτη σερί νίκη και πρώτη φορά ήρθε διευρυμένο σκορ!

